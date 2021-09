La Deeptech voit BIG AccorHotels Arena, 6 octobre 2021, Paris.

À votre tour de révolutionner le monde de demain Dépolluer les océans, révolutionner l’alimentation, redonner la vue aux aveugles, … De nouvelles technologies vont peu à peu nous permettre de concevoir nos nouvelles façons de consommer, de nous nourrir, de nous soigner, de protéger notre environnement … Non pas dans 10 ou 20 ans mais dès à présent. Ce sont ces défis que relèvent les startups Deeptech au quotidien ! Tout cela vous semble loin, inaccessible, vous vous dites que c’est pour les autres et non pour vous ? Le 06 Octobre 2021 à l’Accor Arena et en Live streaming, nous vous promettons de casser les préjugés ! Venez découvrir le champ des possibles que l’innovation nous met entre les mains. Venez rencontrer celles et ceux qui ont déjà engagé le mouvement d’une construction d’un nouveau monde. Ils sauront vous inspirer et vous montrer qu’il vous est possible de contribuer à ce changement ! Etudiants, Doctorants, Chercheurs, Startupeurs, Entrepreneurs, Acteurs de l’écosystème… inscrivez-vous sans plus attendre. Le moment d’agir c’est maintenant. Inscription : [https://evenements.bpifrance.fr/ladeeptechvoitbig](https://evenements.bpifrance.fr/ladeeptechvoitbig)

