Ancien hôpital Marguerite de Flandre, le dimanche 19 septembre à 14:00

Lors de ce circuit à vélo, nous emprunterons les chemins à la découverte des villes partenaires de l’Office. Nous irons à Houplin-Ancoisne, ville aux deux clochers et nous nous rendrons ensuite vers la cense dîmière de la Pouillerie, pour y comprendre l’usage de l’impôt agricole. Nous nous dirigerons vers la fontaine Billaut pour y découvrir les champs captants. Et terminerons à Noyelles-les-Seclin qui possède encore son hôtel échevinal. Boucle d’environ 25 km sans aucune difficulté majeure. De 14h à 17h GRATUIT Rendez-vous devant l’ancien hôpital Marguerite de Flandre

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

