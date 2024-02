La découverte du Parc de la Bouvaque Abbeville, mercredi 5 juin 2024.

Envie de (re)découvrir le poumon vert de la ville d’Abbeville ? Passionné par la faune et la flore sauvage, Noé vous fera découvrir tout ce que le parc de la Bouvaque a de plus beau à nous offrir et vous guidera aux travers des sentiers en répondant à toutes vos questions !

Équipement conseillé

– Bottes ou chaussures de randonnée imperméables

– Jumelles ou optiques .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05

fin : 2024-06-05

14 boulevard de la république

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

