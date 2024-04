La découverte du monde mystérieux et fascinant des papillons de nuit et de leurs plantes dans le jardin. Jardin d’Ingrid, samedi 1 juin 2024.

La découverte du monde mystérieux et fascinant des papillons de nuit et de leurs plantes dans le jardin. Je vous invite, ainsi que les papillons de nuit, à nous retrouver dans mon jardin. Vous êtes donc cordialement invités à partager une expérience spectaculaire ensemble : nous attirons les papillons… 1 et 2 juin Jardin d’Ingrid entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Je vous invite, ainsi que les papillons de nuit et leur camouflage acoustique, à nous retrouver dans mon jardin. Vous êtes donc cordialement invite(é)s à partager une expérience spectaculaire ensemble : nous attirons les papillons de nuit à l’aide de plusieurs méthodes avec Victor van Pieterson.

Le jardin reste donc ouvert le soir.

Il est possible également de découvrir :

– Les créations d’une dizaine de personnes ayant participé à un stage de poterie avec Françoise Potier, (ass.Chemin de Terre). Ils seront présents le temps ce week-end et seront très heureux de partager leur aventure, avec vous;

– Une exposition des photographies de Loïc Lambert : passionné par les animaux sauvages, Loïc vous fera voyager à travers une nature de proximité dont tout le monde peux profiter, il suffit juste d’ouvrir les yeux;

+ des plantes aromatiques et des fleurs au parfum surprenant; + les goûts des aromates; + le bourdonnement des insectes et le chant des oiseaux;

+ tout est un régal pour les yeux; + la sensation du toucher des différentes végétations.

Jardin d’Ingrid 22 rue Ulysse Guinard 55500 Cousances aux Bois 55500 Meuse Grand Est 06 27 39 62 03 https://jardiningrid.com/ https://www.facebook.com/Jardin.Ingrid55500 [{« type »: « phone », « value »: « 0627396203 »}] On peut découvrir, dans mon jardin naturel, une grande diversité des plantes, en particulier des variétés botaniques et aromatiques avec leurs parfums surprenants…. Mais un jardin, ce ne sont pas que des plantes !!! C’est un lieu de refuge pour la vie sauvage, pour toute la biodiversité associée : oiseaux, reptiles, petits mammifères, animaux aquatiques papillons et autres insectes. Lors de votre visite, vous pourrez admirer les papillons de nuit qui sont attrapés avec un piège lumineux, puis laissés en liberté ; déjà 450 espèces de papillons de nuit différentes sont observées.

©ingridvanhaalen