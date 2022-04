La découverte du monde fascinant des abeilles Saint-Planchers, 15 juin 2022, Saint-Planchers.

La découverte du monde fascinant des abeilles Saint-Planchers

2022-06-15 14:30:00 – 2022-06-15 16:00:00

Saint-Planchers 50400 Saint-Planchers

Visite des mercredis après-midi au rucher Pédagogique de Saint Planchers. Vous participerez à la passion de l’apiculteur et goûterez le miel le miel de printemps directement dans les rayons de la ruche. La visite s’adapte à tous publics en fonction de l’âge des participants ou de vos demandes spécifiques.

Nous fournissons des vareuses d’apiculture mais à vous de prévoir des bottes, un pantalon épais et vêtements polaire de préférence.

Présence d’un adulte pour 2 enfants avec un minimum de 4 personnes et 10 personnes au Maximum. Sur rendez-vous par téléphone au 06.84.78.59.62 et si je ne suis pas disponible vous pouvez m’envoyer un SMS avec le nombre de personnes et votre nom et prénom.

jackylebon@orange.fr +33 6 84 78 59 62 https://www.facebook.com/pages/category/Agriculture/Lebon-miel-de-la-Baie-109771244051890/

Saint-Planchers

