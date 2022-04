La découverte du monde fascinant des abeilles

2022-06-01 16:00:00 – 2022-06-01 17:30:00 Visite des mercredis après-midi au rucher Pédagogique de Saint Planchers. Vous participerez à la passion de l’apiculteur et goûterez le miel le miel de printemps directement dans les rayons de la ruche. La visite s’adapte à tous publics en fonction… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

