La découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

La découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller, 8 mai 2022, Bouxwiller. La découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller

2022-05-08 14:00:00 – 2022-05-08

Bouxwiller Bas-Rhin EUR Autant discrète que tape à l’œil, sauvage et pourtant si fragile. Lors d’une balade sur la colline du Bastberg, partez à la découverte de ces plantes fascinantes que sont les orchidées sauvages et de la flore de cette colline calcaire. Uniquement sur inscription. Lors d’une balade sur la colline du Bastberg, partez à la découverte de ces plantes fascinantes que sont les orchidées sauvages et de la flore de cette colline calcaire. +33 3 88 70 44 86 Autant discrète que tape à l’œil, sauvage et pourtant si fragile. Lors d’une balade sur la colline du Bastberg, partez à la découverte de ces plantes fascinantes que sont les orchidées sauvages et de la flore de cette colline calcaire. Uniquement sur inscription. Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

La découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller 2022-05-08 was last modified: by La découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller Bouxwiller 8 mai 2022 Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin