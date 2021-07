La découverte des métiers d’autrefois 41170 couetron au perche, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Couëtron-au-Perche.

La découverte des métiers d’autrefois

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à 41170 couetron au perche

FRANÇAIS A/ ORAL a/ Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu Ex : Ecoute d’un chapitre du roman de renard ou notre dame de Paris lu par l’adulte Objectif 1 Soutenir une attention longue (15 minutes environ) en vue d’une restitution orale de l’essentiel d’un message ou d’un texte entendu. Objectif 2 Reformuler les informations entendues en répondant aux questions : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Objectif 3- Repérer les éléments vocaux et les postures qui aident à comprendre le message. Acquérir des connaissances historiques sur l'époque médiévale, le temps des croisades, les templiers de manière ludique et au travers d'activités diverses : – chasse au trésor – atelier autour du cuir – atelier pan de bois – atelier pain ou viennois – atelier bougie – potion et sortilèges – Initiation à de nouvelles pratiques sportives en lien avec l'époque et favorisant la sensation de bien-être et l'entraide Objectif 3- Repérer les éléments vocaux et les postures qui aident à comprendre le message. b/ Parler en prenant en compte son auditoire Ex : Répondre aux questions posées par l’animateur, préparation de l’exposé préparé pendant le camp et restitué aux parents au retour du camp. Objectif 1 Utiliser des techniques liées à la voix et au corps pour être compris et susciter l’attention de son auditoire. Objectif 2 Présenter une démarche d’investigation et expliciter sa démarche pour tirer une conclusion. c/ Participer à des échanges dans des situations diversifiées (séances d’apprentissage ordinaire, séances de régulation de la vie de groupe, jeux de rôles improvisés ou préparés) Ex : Elaborer les règles de vie ensemble en laissant chacun s’exprimer dans le respect Objectif Réagir aux propos de ses camarades pour les approuver ou donner un point de vue différent en relation avec le sujet abordé. d/ Adopter une attitude critique par rapport à son propos Objectif Participer à des échanges et intervenir pour faire respecter les règles élaborées collectivement. B/LECTURE a/ Comprendre un texte littéraire et se l’approprier Objectif 1 Restituer l’essentiel d’un texte qui contient des informations explicites et des informations implicites. Objectif 2 Mettre en relation le texte lu avec un autre texte ou une autre référence culturelle. b/ Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome. Objectif 1 À partir de questions posées, prélever des informations, les combiner pour donner un sens global au document composite. Objectif 2 Mettre en relation des informations données par un texte avec des informations données par un tableau, une image, une gravure… Ex : Exposé, journal de séjour C/ ECRITURE a/Écrire à la main de manière fluide et efficace Maîtriser les bases de l’écriture au clavier. Ex : calligraphie, enluminure Objectif 1Ecrire un texte de façon soignée et lisible en reproduisant la forme induite par le modèle. Objectif 2-Copie et met en page sur l’ordinateur des textes courts de 5 à 10 lignes. Objectif 3- Utiliser les fonctionnalités du traitement de texte pour réviser ses écrits. Ex : préparation des panneaux d’exposition b/Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre Objectif 1 – Utiliser un cahier de brouillon pour noter ce qu’on retient à l’écoute d’un exposé, à l’occasion d’une sortie, d’une rencontre, d’un atelier Objectif 2-Introduire des réponses à des questions de compréhension en utilisant les mots de la question et justifier son choix Ex : interview des intervenants, des référents sur le site c/ Rédiger des écrits variés Objectif 1-Respecter les principales caractéristiques des genres littéraires, préalablement déterminées, il écrit régulièrement des textes variés : récits, textes poétiques, saynètes. article, résumé. Objectif 2 Ecrire un texte en mobilisant ce qui a été précédemment appris sur la langue (syntaxe, lexique, conjugaison…). Objectif 3-organiser l’écriture de son texte en planifiant et respectant des étapes nécessaires : premier jet, relecture, révision… d/ Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte Objectif 1-Réviser son texte à l’aide de grilles de critères et y apporte des améliorations ou des corrections. Objectif 2-faire évoluer son texte au fur et à mesure des différentes relectures guidées. D/ETUDE DE LA LANGUE a/ Enrichir le lexique Objectif 1- Se servir du contexte pour comprendre les mots inconnus qu’il rencontre au cours de ses lectures. Ex : vidéo « c’est pas sorcier » du 27/03/2013 : les templiers partent en croisade Objectif 2-réutiliser à bon escient le lexique appris à l’écrit et à l’oral. Objectif 3-Découvrir en contexte la formation des mots par composition. Ex : sensibilisation au vocabulaire de l’époque médiévale MATHEMATIQUES A/NOMBRES ET CALCULS a/LES NOMBRES ENTIERS Exemple : Placer la période historique sur une droite graduée. Objectif 1 : Comparer, ranger, encadrer des grands nombres entiers, les repérer et les placer sur une demi-droite graduée adaptée. b/NOMBRES DECIMAUX Ex : fabrication de bougies, cire à l’état liquide, mesures et conversions Objectif 1-Comparer différentes écritures d’une mesure de grandeur (200 ml=20cl=2dl=0.2l). Objectif 2- Réaliser des conversions ( 20 cl 3 ml= 203ml) c/ Organisation et gestion de données Objectif 1- Prélever des données numériques à partir de supports variés. Produire des tableaux, des diagrammes et des graphiques pour organiser les données numériques. Ils exploiter et communiquer des résultats de mesures. Objectif 2-Lire ou construire des représentations de données sous forme de : tableaux (en deux ou plusieurs colonnes, à double entrée) ; diagrammes en bâtons, circulaires ou semi-circulaires. Objectif 3-Organiser des données issues d’autres enseignements (sciences et technologie, histoire et géographie, éducation physique et sportive…) en vue de les traiter. d/ Problèmes relevant de la proportionnalité Ex : calculer de combien on s’élève en montant 50 marches qui mesurent chacune 22 cm. EX : résoudre le problème, je monte 5 marches, je m’élève de 100 cm, donc si je monte 8 marches, de combien vais-je m’élever ? Objectif 1- Résoudre, dans chacun des trois domaines « nombres et calculs », « grandeurs et mesures » et « espace et géométrie », des problèmes relevant de la proportionnalité. Objectif 2-Mobiliser pour les traiter des formes de raisonnement spécifiques et des procédures adaptées : les propriétés de linéarité (additive et multiplicative), le passage à l’unité, le coefficient de proportionnalité. GRANDEURS ET MESURES A/Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux : longueur (périmètre), aire, volume, angle – Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs a/Longueur et périmètre EX : étudier les plans au sol de la commanderie Objectif 1-Comparer des périmètres avec ou sans avoir recours à la mesure. Mesurer des périmètres par report d’unités, et de fractions d’unités (par exemple en utilisant une ficelle) ou par report des longueurs des côtés sur un segment de droite avec le compas. Objectif 2 – Travailler la notion de longueur avec le cas particulier du périmètre. Ex : réalisation d’un schéma des chambres Objectif 3 – Connaître les relations entre les unités de longueur et les unités de numération. b/Durées Objectif 1-Consolider la lecture de l’heure. Objectif 2- Réaliser des conversions : siècle/années ; semaine/jours ; heure/minutes ; minute/secondes. c/ Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux Ce que sait faire l’élève Objectif 1- Résoudre des problèmes de comparaison avec et sans recours à la mesure. Objectif 2 -Mobiliser simultanément des unités différentes de mesure et/ou des conversions. Objectif 3- Calculer des périmètres, des aires ou des volumes. Objectif 4 -Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés. Objectif 5-Déterminer un instant à partir de la connaissance d’un instant et d’une durée. ESPACE ET GEOMETRIE A/(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations Objectif 1-Se repérer, décrit ou exécute des déplacements, sur un plan ou sur une carte (école, quartier, ville, village). Ex : chasse au trésor en binôme sur le site Objectif 2-Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers. Ex : jeu les yeux bandés avec un élève qui guide avec la voix Objectif 3-Connaître et utiliser le vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements (tourner à gauche, à droite ; faire demi-tour ; effectuer un quart de tour à droite, à gauche). Objectif 4 : Réaliser divers modes de représentation de l’espace : maquettes, plans, schémas.

Pour le plaisir de découvrir les métiers du moyen-âge dans un cadre idyllique accompagné de professionnels

