La découverte de l’estran Plogoff, 22 avril 2022, Plogoff.

La découverte de l’estran Plogoff

2022-04-22 – 2022-04-22

Plogoff Finistère Plogoff

Partez explorer les recoins de cet espace qui se libère à chaque nouvelle marée basse.

D’une apparence calme et paisible, cette surface éphémère regorge d’un tumulte insoupçonné.

A l’aide des connaissances de notre guide et en s’appuyant sur des outils pédagogiques adaptés, venez apprendre à (re)connaître les nombreuses particules végétales et animales qui peuplent cet ensemble marin si particulier.

Une animation ludique et interactive pour vous familiariser avec ce milieu surprenant et varié.

