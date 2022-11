La Décanteuse #2 : Le Beaujotour Ground Control Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Décanteuse #2 : Le Beaujotour Ground Control, 20 novembre 2022, Paris. Le dimanche 20 novembre 2022

de 18h00 à 20h00

. payant https://link.dice.fm/vee4455d92fa La Décanteuse, c’est le nouveau rendez-vous du Ground consacré au vin nature ! Chaque mois, retrouvez Charlie au Décanteur pour en apprendre un peu plus sur les vins vivants. Pour le deuxième atelier, on vous emmène découvrir le Beaugolais, une terre unique méconnue et mal jugée de tou·te·s. Au programme de cet atelier : éclairage par notre sommelière Charlène, dégustation des cuvées de Philippe Viet accompagnées de planches de l’épicerie Ground Control 81, rue du Charolais 75 012 Paris Contact : https://www.groundcontrolparis.com/project/la-decanteuse-2/ https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://www.facebook.com/GroundControlParis/ https://www.groundcontrolparis.com/project/la-decanteuse-2/

