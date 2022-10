La Debla

La Debla, 19 novembre 2022



2022-11-19 20:30:00 – 2022-11-19 EUR 15 15



Jeune prodige, la relève du flamenco de Grenade : Claudia dite « La Debla », seulement âgée de 17 ans, a grandi à Grenade. Malgré son jeune âge, elle a déjà une carrière sensationnelle suscitant l’admiration pour sa façon de danser « Enjundia Flamenca ».



Elle commence à l'âge de 4 ans, et révèle durant tout son apprentissage une sagesse innée pour l'art du flamenco. Avec déjà de nombreux festivals, tablao et collaborations (clips, émissions télévisées, documentaires, spectacles) à son actif, Claudia La Debla est définitivement une étoile montante du flamenco. Un véritable phénomène. Une étoile montante et fulgurante du flamenco andalou.

