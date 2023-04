Séjour été 12 – 17 ans : Saint Jean de Monts la davière plage Saint-Jean-de-Monts Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts

Séjour été 12 – 17 ans : Saint Jean de Monts 17 – 21 juillet la davière plage 180 Nous proposons aux jeunes du territoire âgés de 12 à 17 ans de découvrir plusieurs activités et un milieu

naturel loin de leurs lieux de résidences.

Les jeunes sont investis dans la préparation du projet. En effet, nous les rendons acteurs de la recherche des

activités, du lieu d’hébergement, des repas, de la gestion de la vie quotidienne dans le but de les amener à

prendre des responsabilités et devenir plus autonomes.

Leurs choix d’activités se sont portés sur :

– Bouée tractée

– Explora parc

– parc aquatique

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:00:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00 Animations vacances

