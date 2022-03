La data dans tous ses états Enscmu Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, 7 avril 2022, Mulhouse.

Enscmu Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, le jeudi 7 avril à 18:00

Chaque jour, des téraoctets de données sont générés et stockés dans le monde. Les nouveaux usages numériques et le progrès de la technique contribuent à un « Data Deluge » , nommé « Big Data » . Contrainte ou opportunité ? Que faire face à ce déluge ? 2 intervenants tenteront d’éclaircir le problème : **Ludovic Haye**, Sénateur du Haut-Rhin et Conseiller Régional Grand-Est, abordera la problématique de ces données sous l’aspect de leur classification, sécurité, conservation, et les contraintes énergétiques et environnementales liées à leur stockage. Il a rédigé une note démontrant l’utilisation d’ADN pour stocker des données, ce qui pourrait constituer une innovation de rupture. **Jean François Lutz**, Docteur en chimie des polymères, Directeur de recherche à l’Institut Charles Sadron (CNRS Strasbourg) évoquera ses derniers travaux et publications sur les polymères numériques : Stockage de données, images et informations sécurisées dans les molécules Ne manquez pas cette opportunité de dialoguer avec des spécialistes de ce sujet d’actualité !

Entrée libre, sur inscription

Enscmu Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse 3 Rue Alfred Werner, 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T21:00:00