La Darude Marseille Le Loft Des Coeurs Brisés Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 25 mai 2024.

Hello Marseille

La Darude est de retour et tu vas en prendre pour ton grade !



Marre des discutions stériles sur Tinder er Grindr ?

Des crushs virtuels qui veulent pas se lancer ?

Des dramas snas fin avec la personne que tu aimes ?

De ta vie sentimentale qui ressemble à une roue des problèmes ?

De ton affinité avec Cupidon qui se dégrade ?

Alors rejoins nous au loft des coeurs brisés !



Le 25 mai, jeune loveteur / loveteuse la love room devient réalité !

Le 25 mai, on célèbre l’amour en trance et eurodance !

Le 25 mai, finies les occasions manquées, on se lance !



Relation sans lendemain, coup de foudre sur ton/ta soulmate, soirée caliente avec ton love, l’histoire t’appartient…

… pour que ta roue des problèmes ne soit plus qu’un souvenir lointain. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 23:59:00

fin : 2024-05-25 06:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La Darude Marseille Le Loft Des Coeurs Brisés Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille