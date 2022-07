La Darude, 16 juillet 2022, .

La Darude



2022-07-16 23:00:00 23:00:00 – 2022-07-16 05:00:00 05:00:00

6 13 La Darude, la teuf la plus fun du moment, débarque au Cabaret Aléatoire pour sa grande première près de chez toi !



Mais La Darude, qu’est ce que c’est ?

Une partyyy 100% Trance et Eurodance et Hardcore !

Une ambiance digne des meilleures soirées fin 90 / début 2000 !

De la musique énergique qui va trèèès vite, des titres qui font Bang Bang et des tubes remixés qui vont te rappeler ton enfance !

Des goodies et candies pour plus de zinzineries !

Et un public enjoué et survolté surnommé les lofteurs !

Alors si tu veux rejoindre la communauté des lofteurs rejoins-nous le 16 juillet à La Darude nous montrer que tu sais teuffer !

Parce qu’on va pas te lâcher de 23h à 05h !



Line Up



• Die Klar (La Darude)

Genre : Hard Trance / Dance 2000



• Dj kwamē (La Darude)

Genre : Eurotrance / Hard Trance



• DJ 13NRV (Metaphore Collectif / Southfrap Alliance)

Genre : Hardcore / Happycore



• Garlaban Klub Muzikk (Southfrap Alliance)

Genre : Happy Hardcore

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire le 16 juillet pour l soirée La Darude !

dernière mise à jour : 2022-07-01 par