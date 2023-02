LA DARK NIGHT Lattes Lattes Catégories d’Évènement: Hérault

À l’inverse sa Soirée Blanche en juillet, le Mas du Cheval vous invite à vous vêtir de votre plus belle tenue noire. Au programme de cette soirée : shows, feu ainsi qu’une carte de tapas et de cocktails revisités le tout animé par Jean Aragon. Comme il y a un an, nous nous retrouverons pour la Dark Night le SAMEDI 18 MARS de 20h00 à 02h00 pour une soirée avec un dress code particulier : tout en noir !

