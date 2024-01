Concert de soutien au collectif sirakadjan: BARDAK / LEONARD KOTIC La Dar Centre Social Autogéré Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

Concert de soutien au collectif sirakadjan: BARDAK / LEONARD KOTIC ♫♫♫ Vendredi 26 janvier, 21h00 La Dar Centre Social Autogéré Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Concert de soutien au collectif sirakadjan organisé par la Dar:

BARDAK (duo batterie/guitare)

Bardak est le duo de Pavel et Mathias; ils pratiquent une musique d’improvisation à très haute énergie, jouant des cycles et déphasages, enchevêtrement de bruits à intensité variable, imprévisible si possible.

LEONARD KOTIC (cold wave satanic loop)

21h /// prix libre

_____________________________________________________________

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur