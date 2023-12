Concert de soutien au Pado: SABLE SORCIERE / CRANKY SPHYNX / DJ SENZO & FADAFAKE La Dar Centre Social Autogéré Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

Concert de soutien au Pado: SABLE SORCIERE / CRANKY SPHYNX / DJ SENZO & FADAFAKE Samedi 16 décembre, 20h00 La Dar Centre Social Autogéré Entrée + adhésion à prix libre

Viens soutenir le Pado en dansant

SABLE SORCIERE (Cold post-punk, Mars)

https://sablesorciere.bandcamp.com/

CRANKY SPHYNX (Wild garage synth, Mars)

https://www.youtube.com/watch?v=DHOlSP2O5GY

DJ SENZO & FADAFAKE (Boom Afrobeat)

Ouverture des portes 20h

Concerts à partir de 21h

Fin du son 00h30

A la Dar, 127 rue d’Aubagne

Entrée + adhésion prix libre

Le Pado est un squat qui à ouvert en Aout à Briançon pour palier à l’incapacité des structures institutionnelles. Briançon est un important point d’arrivée en France des personnes en migration arrivant d’Italie, elles passent les cols montagneux été comme hiver dans des conditions souvent très dangereuses et sont soumises à une forte pression policière. La mairie de Briançon, la police nationale et la société d’électricité EDSB ont coupé l’eau et l’électricité du lieu pour rendre invivable le Pado et le faire abandonner par ses habitant.es. Iels dépendent donc totalement de la solidarité et des dons. Une cagnotte en ligne est ouverte et des collectes de matos s’organisent.

_____________________________________________________________

