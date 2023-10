Massilia Family Party La Dar Centre Social Autogéré Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

Massilia Family Party Samedi 11 novembre, 19h00 La Dar Centre Social Autogéré Prix libre

La première Massilia Family Party va voir le jour le samedi 11 Novembre à La Dar (127 rue d’Aubagne 13006)

L’entrée sera en prix libre pour que le plus de personnes puissent accéder à l’évènement

Au programme : Rap, Reggae et stand-up

La Line UP vous sera dévoilé d’ici peu , mais nous voulons garder le secret pour l’instant

Une seule condition, venir avec au moins 1 accessoire/vêtement rappelant notre cher ville qu’est MARSEILLE

_____________________________________________________________

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T19:00:00+01:00 – 2023-11-12T00:30:00+01:00

