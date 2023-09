Soirée Jazz en soutien à la Dar La Dar Centre Social Autogéré Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Soirée Jazz en soutien à la Dar Vendredi 29 septembre, 20h30 La Dar Centre Social Autogéré prix libre en soutien

Lecture musicale « Low Down. Jazz, came et autres contes de la princesse be-bop » + live jazz set « Bop en Stock » (modeste hommage à Charlie Parker et Thelonious Monk). Durée totale : 2h. Pause 10´ entre les deux.

prix libre en soutien au rachat collectif du lieu !

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T23:30:00+02:00

