Marseille BRZZ / Dirty Moskitos / Tune Zitoune La Dar Centre Social Autogéré Marseille, 23 septembre 2023, Marseille. BRZZ / Dirty Moskitos / Tune Zitoune Samedi 23 septembre, 20h00 La Dar Centre Social Autogéré Prix libre Samedi 23 septembre à 20h , venez soutenir la rachat de la Dar!

CONCERTS!

*BRZZ (ambient/noiz) – Marseille

*Dirty Moskitos (punk) – Marseille

Classic Punk, ça claque!!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089590279495

instagram.com/dirtymoskitos

*Tune Zitoune (tajine synthwave, synthpunk oriental) – Metz (Vallée de la Fensch)

Auto-proclamé émir de la tajine-synthwave, Tune Zitoune c’est le sentimentalisme de Sidi Bel Abbes en promo dans les plus beaux lidls messins. Du punk éléctronique qui se soule au thé à la menthe pour oublierses chagrins d’amour.

https://tunezitoune.bandcamp.com 127 rue d’aubagne, 20h – minuit

PRIX LIBRE

MAXIMUM DE SOUTIEN!

