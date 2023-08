Soirée de soutien au rachat de la dar La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Soirée de soutien au rachat de la dar La Dar Centre Social Autogéré Marseille, 26 août 2023, Marseille. Soirée de soutien au rachat de la dar Samedi 26 août, 20h00 La Dar Centre Social Autogéré Prix libre Soirée de soutien au rachat de la Dar (et oui on y est presque !)

Dj set :

Aïda Salander

Dark Minoue

edna

Live set :

Anomalie magnétique

Prix libre

Le lien vers la cagnotte en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/nebien/collectes/pour-que-vive-la-dar-achetons-la

_____________________________________________________________

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:59:00+02:00

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille

Lieu La Dar Centre Social Autogéré
Adresse 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille
Ville Marseille

