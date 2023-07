Concert de soutien au rachat collectif de la Dar: La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Concert de soutien au rachat collectif de la Dar: La Dar Centre Social Autogéré Marseille, 13 juillet 2023, Marseille. Concert de soutien au rachat collectif de la Dar: Jeudi 13 juillet, 21h00 La Dar Centre Social Autogéré Prix libre Dans le cadre de la campagne de financement du rachat collectif de la Dar (deadline 1er octobre !), concert de soutien total avec :

– Kalliroi Raouuzeou « Rhoès »

(Modal Jazz, Pop & Rebetiko)

– Birds and wolves

(Jazz Folk)

A partir de 21h – Prix libre

_____________________________________________________________

