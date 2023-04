Festival pour les 10 ans de la Dar La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Festival pour les 10 ans de la Dar La Dar Centre Social Autogéré, 22 avril 2023, Marseille. Festival pour les 10 ans de la Dar Samedi 22 avril, 20h00 La Dar Centre Social Autogéré Prix libre Festival pour les 10 ans de la Dar !

De la Crau (folk-rock psychotropique provençal)

+ Fur (Cròiamusica)

+ Jagdish Konexyon (sega maloya endiablée)

+ Johnny Barrel Country Band (CBGB)

20h – Prix Libre La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T20:00:00+02:00 – 2023-04-22T23:59:00+02:00

2023-04-22T20:00:00+02:00 – 2023-04-22T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dar Centre Social Autogéré Adresse 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Dar Centre Social Autogéré Marseille

La Dar Centre Social Autogéré Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Festival pour les 10 ans de la Dar La Dar Centre Social Autogéré 2023-04-22 was last modified: by Festival pour les 10 ans de la Dar La Dar Centre Social Autogéré La Dar Centre Social Autogéré 22 avril 2023 La Dar Centre Social Autogéré Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône