Festival pour les 10 ans de la Dar: Jackline / Sable Sorcière La Dar Centre Social Autogéré, 20 avril 2023, Marseille.

Festival pour les 10 ans de la Dar !

16h Serigraphie (ramène tes vieille fringue)

21h concert

Jackline (post punk)

https://jacklineband.bandcamp.com/album/jackline

+ Transbienne (stoner butch blues) https://on.soundcloud.com/nYsXR

+ Sable Sorcière (post punk)

https://sablesorciere.bandcamp.com/track/la-f-te-sous-terre

Prix Libre

Le lien vers les autre soirs :

part 2 : https://www.facebook.com/events/148964021172383

part 3 : https://www.facebook.com/events/940871867227876

Pour rappel on se lance aussi dans l’achat du lieu .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T16:00:00+02:00 – 2023-04-20T23:59:00+02:00

