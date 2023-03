MediTerroni La Dar Centre Social Autogéré, 17 mars 2023, Marseille.

Tarantelle, pizzica pizzica et chansons populaires du Sud Italie… et pas seulement!

Terroni est le nom pour désigner les gens du Sud de l’Italie: un terme péjoratif qui désigne la terre natale, la terre que l’on aime et que l’on méprise à la fois.

Mais à présent on veut se réapproprier fièrement de ce terme qui nous a toujours désigné.e.s négativement, et qui pourtant nous fait sentir plus proches des gens de la Méditerranée. MediTerroni. Parce qu’on est Terroni, parce qu’on habite et on aime la Méditerranée, parce qu’on est Mezzi Terroni…. demi Terroni. Et parce que on est tous les Terroni de quelqu’un d’autres.

Pizziche, tarantelle, et chansons populaires dès Pouilles jusqu’à la Sicile, en passant pour la Campanie et la Calabre.

Un duo dynamique née de la rencontre entre Enrico Campagni et Eleonora Petrulli, qui mélange les musique effrénées de la tarantella aux mélodies douces des chansons transmises de bouche en bouche, jusqu’à présent.

_Bio:

Eleonora Petrulli: calabraise de Bologne et bolognaise de Calabre, une des très rares locuteurs de grecque de Calabre. Elle chante, joue le tambourin et danse, ayant appris par transmission de ses grand-mères et par innombrables stages et ateliers dans toute l’Italie.

Aujourd’hui elle continue la transmission des cultures musicales du Sud Italie en donnant cours de Tarantella, de danse et de chant, à Marseille et dans toute la France.

Enrico Campagni est né à Bologne, où il a joué pendant dix ans dans divers ensembles musicaux, en particulier la musique arabe, la musique balkanique, le forrò, la musique méditerranéenne et la musique du sud de l’italie. Il a étudié le piano pendant neuf ans, la guitare pendant deux ans et il étudie l’accordéon et les percussions depuis 10 ans. Il joue dans nombreux ensembles en France et en Italie, et en 2020 il a créé avec Eleonora le projet MediTerroni, à Marseille.

_Contacts et Réseaux Sociaux:

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

