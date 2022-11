Concert de soutien au Mamba: La Dar Centre Social Autogéré, 26 novembre 2022, Marseille.

Prix libre

La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Concert de soutien au Mamba avec :

-Pervers et Traund (Rap/Punk)

https://perversettruands.bandcamp.com/

-Lynx (Rap)

-Brebi (Rap)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066450352370

-Dilome (Rap)

Une présentation du mamba :

EL MANBA

est un collectif no border, né pendant l’été 2015 en réaction au blocage de la frontière franco italienne et créé initialement par des personnes en situation de migration ainsi que par des personnes solidaires.

C’est un collectif autogéré de lutte contre les politiques sécuritaires, anti-migratoires et racistes et qui est pour la liberté d’installation et de circulation pour toutes personnes, avec ou sans papiers.

Nous tentons de nous organiser collectivement, avec les personnes concernées pour dénoncer et visibiliser cette politique oppressive à travers divers moyens, comme l’écriture de communiqués, des manifestations, des occupations de bâtiments…

Nous considérons aussi que la solidarité et l’aide à l’installation est une des armes pour lutter contre les frontières, et sommes en lien avec des collectifs qui se mobilisent aux frontières comme à Briançon ou Vintimille.

Le manba est aussi un lieu de partage de ressources et d’informations autour des questions liées au logement, aux papiers, à la santé et à l’apprentissage de la langue. Le but étant que chacun.e puisse se doter au mieux de moyens de défense et d’émancipation.

Liberté de circulation et d’installation pour toutes et tous !

Brûlons les frontières et les prisons !

https://elmanba.noblogs.org/



