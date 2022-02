La Danza Negra Tournus, 26 mars 2022, Tournus.

La Danza Negra Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus

2022-03-26 – 2022-03-26 Le Galpon 17 Rue des Granges

Tournus Saône-et-Loire

La Danza Negra est un duo de guitare classique et de percussions franco-péruvien. Amoureux des

musiques populaires d’Amérique latine et de leurs interprétations contemporaines, le duo propose une

exploration riche et intense d’un répertoire complexe et très diversifié.

Passe Obligatoire

+33 3 85 51 37 32

La Danza Negra est un duo de guitare classique et de percussions franco-péruvien. Amoureux des

musiques populaires d’Amérique latine et de leurs interprétations contemporaines, le duo propose une

exploration riche et intense d’un répertoire complexe et très diversifié.

Passe Obligatoire

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus

dernière mise à jour : 2022-01-24 par