La Danseuse Théâtre de Belleville Paris, mercredi 3 avril 2024.

Du mercredi 03 avril 2024 au samedi 27 avril 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h15 à 22h45

.Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. payant

– Tarif plein : 26€

– Tarif abonné.e : 11€

– Tarif réduit : 17€

– Tarif – de 26 ans : 11€

Dans cette création, la metteuse en scène livre une vision d’un théâtre engagé, organique et rythmé qui mêle différents univers : le théâtre, le slam et le mouvement.

La Danseuse traite des relations amoureuses toxiques et de l’emprise au sein du couple en s’intéressant au parcours de vie de Noé et à sa relation amoureuse avec Adèle. Noé, jeune danseur, ne se sent pas en phase avec le monde dans lequel il vit. Il se compare aux hommes de sa génération, aux figures paternelles floues qui ont bercées son éducation. Le jour où il rencontre Adèle, sa vie bascule. Il sent brûler en lui une excitation nouvelle mais, déchiré entre sa quête identitaire et l’amour, il va perdre le contrôle.

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011

Contact : +33148067234 reservations@theatredebelleville.com https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.facebook.com/theatre.debelleville https://www.theatredebelleville.com/la-danseuse

Laura Bousquet