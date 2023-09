La Danseuse · Stéphanie Di Giusto Le Carreau du Temple Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Présenté au Festival de Cannes en 2016, ce biopic avec Lili-Rose Depp et Soko retrace le destin croisé de Loïe Fuller et Isadora Duncan.

Synopsis : Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Époque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début du 20ème siècle.

La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·le·s ayant participé au film ou qui permettront de mieux comprendre le film.

La Danseuse a été sélectionné dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes 2016où il a été très remarqué.

Écrire La Danseuse n’a pas été de tout repos pour Stéphanie Di Giusto. Trois ans de travail ont été nécessaires afin de terminer le script. La cinéaste a été épaulée par Sarah Thibau et Thomas Bidegain pour finaliser le travail sur le scénario et y apporter un côté épuré.

Stéphanie Di Giusto a pris des libertés par rapport à la véritable histoire de Loïe Fuller. Elle a notamment inventé un père français afin de justifier le fait que Soko parle français sans accent américain dans le film, et également inventé le personnage de Louis, campé par Gaspard Ulliel.

Soko s’est entraînée 6 heures par jour durant 1 mois avec la chorégraphe Jody Sperling afin de se forger un corps robuste et musclé. La comédienne n’a utilisé aucune doublure pour ses scènes de danse.

