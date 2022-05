La danse s’invite dans les salles d’exposition Château-musée de Gien – chasse, histoire et nature en Val de Loire, 14 mai 2022 18:00, Gien.

Nuit des musées La danse s’invite dans les salles d’exposition Château-musée de Gien – chasse, histoire et nature en Val de Loire Samedi 14 mai, 18h00 Dernière entrée à 21h30

Venez visiter librement les collections et assister au spectacle de danse proposé par la Cie de Nawel Oulad (avec Gael Giraud, Nawel Oulad et Camille Rau).

Les danseurs investissent les espaces d’exposition à la manière de créatures hybrides à l’instinct aiguisé. Les mouvements s’inspirent du règne animal et des techniques de chasse créant une danse sensorielle et puissante. L’univers sonore et chorégraphique d’« Instinct Space » entraîne les spectateurs dans une déambulation nocturne poétique inoubliable.

Le château de Gien a été édifié à la fin du XVe siècle par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI.

Le château accueille un musée depuis 1952. Il s’agit de l’une des plus importantes et plus remarquables collections de France illustrant les arts cynégétiques.

Gare SNCF Réseau Ulys Autoroute A 77

Station NETWORK SNCF Ulys Autoroute A 77 Last entry at 9.30pm Saturday 14 May, 18:00

The castle of Gien was built at the end of the XVth century by Anne de Beaujeu, girl of Louis XI. The castle welcomes a museum since 1952. It is about one of the most important and more remarkable collections of France illustrating cynegetic arts. hearing impairment

Los bailarines invaden los espacios de exposición como criaturas híbridas con un instinto agudo. Los movimientos se inspiran en el reino animal y en las técnicas de caza que crean una danza sensorial y potente. El universo sonoro y coreográfico de «Instinct Space» lleva a los espectadores a un paseo nocturno poético inolvidable.

Última entrada a las 21:30 Sábado 14 mayo, 18:00

Place du château 45500 Gien 45500 Gien Centre-Val de Loire