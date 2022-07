La Danse en Vers Libres Caen, 31 août 2022, Caen.

La Danse en Vers Libres

13, rue Saint-Sauveur Église du Vieux Saint-Sauveur Caen Calvados Église du Vieux Saint-Sauveur 13, rue Saint-Sauveur

2022-08-31 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-31

Église du Vieux Saint-Sauveur 13, rue Saint-Sauveur

Caen

Calvados

Spectacle de danse et de poésie à destination des 3 à 99 ans.

Venez découvrir la poésie autrement, en famille !

La comédienne Aurélia Hascoat lit une sélection de poèmes à haute voix, tandis que la danseuse Liz Faris les interprète par un jeu de rôle et de mouvement.

Les poèmes choisis incluent des auteurs classiques comme Jacques Prévert et Jean de la Fontaine, et des contemporains comme Andrée Chedid et René Char.

Un spectacle riche en images, comique et touchant, avec de nombreux costumes pour amuser les plus jeunes.

Une création de la compagnie Ensuite En Corps pour le Festival Printemps des Poètes 2022. Avec le soutien des Bibliothèques de Caen la Mer, de la Direction de la Culture de la ville de Caen, du Quai des Arts, de la MJC du Chemin Vert/Le Sillon, et de la compagnie des Cœurs Vaillants.

Tarifs :Gratuit pour les – de 12 ansAdultes : 8€ en ligne, 10€ sur place

Les enfants doivent être accompagnés.

Spectacle de danse et de poésie à destination des 3 à 99 ans.

Venez découvrir la poésie autrement, en famille !

La comédienne Aurélia Hascoat lit une sélection de poèmes à haute voix, tandis que la danseuse Liz Faris les…

ensuiteencorps@gmail.com +33 6 62 73 85 96

Spectacle de danse et de poésie à destination des 3 à 99 ans.

Venez découvrir la poésie autrement, en famille !

La comédienne Aurélia Hascoat lit une sélection de poèmes à haute voix, tandis que la danseuse Liz Faris les interprète par un jeu de rôle et de mouvement.

Les poèmes choisis incluent des auteurs classiques comme Jacques Prévert et Jean de la Fontaine, et des contemporains comme Andrée Chedid et René Char.

Un spectacle riche en images, comique et touchant, avec de nombreux costumes pour amuser les plus jeunes.

Une création de la compagnie Ensuite En Corps pour le Festival Printemps des Poètes 2022. Avec le soutien des Bibliothèques de Caen la Mer, de la Direction de la Culture de la ville de Caen, du Quai des Arts, de la MJC du Chemin Vert/Le Sillon, et de la compagnie des Cœurs Vaillants.

Tarifs :Gratuit pour les – de 12 ansAdultes : 8€ en ligne, 10€ sur place

Les enfants doivent être accompagnés.

Église du Vieux Saint-Sauveur 13, rue Saint-Sauveur Caen

dernière mise à jour : 2022-07-07 par