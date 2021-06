La danse en partage Istres, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Istres.

La danse en partage 2021-07-03 – 2021-07-03 Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne

Istres Bouches-du-Rhône

Il en a fallu de la persévérance et de l’imagination pour continuer à danser ces derniers mois ! En studio ou en plein air, en visio ou

en vidéo, sous la pluie, sur l’herbe ou sur le bitume : les professeurs et leurs élèves ont continué, envers et contre tout !

Un spectacle construit sur le fil, avec passion, pugnacité, générosité et une soif de partager la danse avec le plus grand nombre.

+33 4 42 55 81 81

