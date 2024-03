La danse du Kecak Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, samedi 23 mars 2024.

La danse du Kecak Un chœur balinais réinventé en grand format ! Samedi 23 mars, 17h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Tradition balinaise mondialement connue, le choeur chorégraphié kecak est une pratique collective spectaculaire et festive, qui met en avant rythmes vocaux, chants, frappes de mains et mouvements du corps. Elle se déroule en plein air, en cercle et en déambulation, et raconte traditionnellement l’histoire du héros Rama.

Poursuivant l’exploration de la culture indonésienne dans toute sa musicalité et son esprit collectif, le CIMN a souhaité qu’un grand kecak se déploie dans les rues et sur les places de Grenoble, du Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas au Jardin de ville, en passant par la Place aux herbes.

Pour cela, il a passé commande à une artiste qui se délecte de ces projets hors normes. Percussionniste solaire, Mélissa Acchiardi aime avant tout jouer collectif ! Le festival lui fait confiance pour initier et diriger le kecak des Détours, à travers d’audacieuses percussions vocales et corporelles.

Une aventure participative unique, qui associera plus de 50 lycéens de la région, et accueillera tous celles et ceux, petits et grands, qui voudront se joindre à eux !

Plusieurs ateliers sont prévus dans l’année avant la restitution grand format dans les rues de Grenoble.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/la-danse-du-kecak »}]

bali indonesie