Portes ouvertes du nouvel atelier de maroquinerie « La Danse des Cuirs ». Cette marque produit des articles haut de gamme, exclusivement en cuir, et ce depuis plus de huit ans.

Fabrique traditionnelle, avec présentation des matières, des outils et des techniques de travail, avec en principal la couture main point sellier et le repoussage sur cuir, réalisés en direct par Diane, maroquinière passionnée depuis 23 ans.

Espace showroom avec présentation de la nouvelle collection entièrement crée et réalisée sur place. Des sacs, cartables, portefeuilles, portes-chéquiers, etuis à couteaux, portes monnaie, casquettes, bracelets, bourses, sacs à dos, trousses, portes-cartes, cartignons, … et autres petits objets en cuir.

Tout est fabriqué à la main, dans des cuirs locaux (selectionnés pour leur qualité) et en pièces uniques ou de très petites séries. L’atelier confectionne aussi les commandes sur mesure ou personnalisées.

La Danse des Cuirs 2 rue Victor Hugo 65320 Bordères sur l'echez Bordères-sur-l'Échez 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie

