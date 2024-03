La danse dans tous ses états 15ème édition Vernon, samedi 16 mars 2024.

La danse dans tous ses états 15ème édition Vernon Eure

Pour cette 15ème édition, Destination Break !

La Ville de Vernon est fière d’annoncer le retour de son événement phare, La Danse dans tous ses états”, pour sa 15ème édition sous la forme d’une compétition de Breakdance, nouvelle discipline olympique.

Programmé le samedi 16 mars 2024 à 20h30, cet événement se tiendra à la Salle Omnisports du Grévarin.

Dans le cadre des Jeux Olympiques, Vernon accueille cette compétition de classe mondiale regroupant 20 des danseurs les plus talentueux et innovants de la scène internationale.

À travers leur maîtrise, et leur créativité de l’art du Breakdance, ils vont s’affronter en battle sur scène.

Deux catégories seront présentes aux battles le BBOY (2vs2) pour les danseurs et le BGIRL (1vs1) pour les danseuses. Les pays participants à l’événement représentent un échantillon diversifié de cultures et de talents.

Pour la Catégorie BBOY, on pourra retrouver la Pologne, le Maroc, les Pays-Bas, l’Italie, la France, l’Amérique Latine, l’Ukraine et l’Algérie.

Du côté de la catégorie BGIRL l’Ukraine, la Bulgarie, la Grèce et la France seront de la partie.

Des intervenants de renom seront présents, dont le speaker Jasim, créateur de Break The Floor à Cannes, et le DJ Mingo de Rouen qui évolue dans le monde du Breakdance en tant que Dj / Beatmaker depuis 2005.

Le jury d’experts sera composé de Bruce Almighty qui a été membre du jury du Royal Arena Festival et à l’Urban Project d’Yverdon et considéré comme l’un des bboy les plus drôles du milieu, Khalil vainqueur du Redbull BC One France Cypher à Montpellier et du Redbull BC One Last Chance Cypher à Paris, ainsi que de Tomyfly.

En plus des compétitions, deux shows chorégraphiques seront présentés par l’Association Break’Eure, co-constructeur de l’événement, ainsi que par Alexandra Fourcaud.

Modalités et informations pratiques

Le prix de vente 8,00€ et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Disponibilité des billets

• À partir du 11/03/2024 au Service des Sports de la Ville de Vernon. (35 Rue de Gamilly, 27200 Vernon)

• Le soir de l’événement à la billetterie du gymnase du Grévarin.

Pour cette 15ème édition, Destination Break !

La Ville de Vernon est fière d’annoncer le retour de son événement phare, La Danse dans tous ses états”, pour sa 15ème édition sous la forme d’une compétition de Breakdance, nouvelle discipline olympique.

Programmé le samedi 16 mars 2024 à 20h30, cet événement se tiendra à la Salle Omnisports du Grévarin.

Dans le cadre des Jeux Olympiques, Vernon accueille cette compétition de classe mondiale regroupant 20 des danseurs les plus talentueux et innovants de la scène internationale.

À travers leur maîtrise, et leur créativité de l’art du Breakdance, ils vont s’affronter en battle sur scène.

Deux catégories seront présentes aux battles le BBOY (2vs2) pour les danseurs et le BGIRL (1vs1) pour les danseuses. Les pays participants à l’événement représentent un échantillon diversifié de cultures et de talents.

Pour la Catégorie BBOY, on pourra retrouver la Pologne, le Maroc, les Pays-Bas, l’Italie, la France, l’Amérique Latine, l’Ukraine et l’Algérie.

Du côté de la catégorie BGIRL l’Ukraine, la Bulgarie, la Grèce et la France seront de la partie.

Des intervenants de renom seront présents, dont le speaker Jasim, créateur de Break The Floor à Cannes, et le DJ Mingo de Rouen qui évolue dans le monde du Breakdance en tant que Dj / Beatmaker depuis 2005.

Le jury d’experts sera composé de Bruce Almighty qui a été membre du jury du Royal Arena Festival et à l’Urban Project d’Yverdon et considéré comme l’un des bboy les plus drôles du milieu, Khalil vainqueur du Redbull BC One France Cypher à Montpellier et du Redbull BC One Last Chance Cypher à Paris, ainsi que de Tomyfly.

En plus des compétitions, deux shows chorégraphiques seront présentés par l’Association Break’Eure, co-constructeur de l’événement, ainsi que par Alexandra Fourcaud.

Modalités et informations pratiques

Le prix de vente 8,00€ et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Disponibilité des billets

• À partir du 11/03/2024 au Service des Sports de la Ville de Vernon. (35 Rue de Gamilly, 27200 Vernon)

• Le soir de l’événement à la billetterie du gymnase du Grévarin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Salle omnisport du Grévarin

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement La danse dans tous ses états 15ème édition Vernon a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération