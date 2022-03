La danse dans l’art Musée d’art et d’histoire Danvin Saint-Pol-sur-Ternoise Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

le samedi 14 mai à 14:30

A partir de 16h30 jusqu’à 18h30, les danseurs de l’association saint poloise Académy Ballet, âgés de 6 à 18 ans évolueront au milieu des oeuvres du musée municipal Danvin.

entrée libre

Musée d'art et d'histoire Danvin rue Oscar Ricque, 62130 SAINT POL SUR TERNOISE Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T18:30:00

