Le dimanche 01 octobre 2023

de 15h00 à 16h30

Gratuit sur réservation



La chorégraphe Annette Leday présentera le livre qu’elle a écrit sur sur la danse contemporaine indienne. La danse contemporaine en Inde – Conférence et projection La chorégraphe Annette Leday présentera le livre qu’elle a écrit à partir de son enquête sur la danse contemporaine indienne menée dans le cadre de l’Aide à la recherche et au patrimoine du CN D. Avec Cyrille Larrieu, elle a aussi réalisé un film documentaire qui présente des danseurs et des chorégraphes indiens engagés dans un renouvellement des traditions ainsi que des artistes de la nouvelle génération ouverts sur le monde et ses nombreuses techniques corporelles et dansées. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/la-danse-contemporaine-en-inde-entree-libre-sur-reservation +33145899900 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/la-danse-contemporaine-en-inde-entree-libre-sur-reservation

