La danse classique s'invite sur le Boulevard des Pyrénées

Pyrénées-Atlantiques

Esplanade, 18 septembre 2021, Pau.

Esplanade, le samedi 18 septembre à 14:30

### Atelier participatif et démonstration de la classe du cycle 3 classique. Le département danse du conservatoire Pau Béarn Pyrénées a le plaisir de vous inviter à une Giga barre de danse classique dirigée par Stéphanie Palaprat (Professeur de danse Classique), accompagnée au piano par Fanny Do.

Gratuit. Sur l’esplanade en haut du funiculaire. Publics concernés: à partir de 12ans de débutants à confirmés. N’oubliez pas vos chaussons !

Esplanade Boulevard des Pyrénées, 64000 pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

