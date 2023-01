La danse au XVIIIe siècle Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

2023-03-09 18:00:00 – 2023-03-09 19:30:00

La danse au XVIIIe siècle
2023-03-09 18:00:00 – 2023-03-09 19:30:00
Musée des beaux-arts
1 Place de la Révolution
Besançon
Doubs
Par Christine de Plas-Marcot, formatrice en danse ancienne
+33 3 81 87 80 49
https://www.mbaa.besancon.fr/cycle-de-conferences-du-mbaa-a-loccasion-de-lexposition-le-beau-siecle/

