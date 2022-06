La dame noir {dancing} Marseille 8e Arrondissement, 12 juillet 2022, Marseille 8e Arrondissement.

La dame noir {dancing}

14 avenue Pierre Mendes France, Marseille 8e Arrondissement, Bouches-du-Rhône

2022-07-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-26 02:00:00 02:00:00

Les Sablines 14 avenue Pierre Mendes France

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Retrouvez la Dame Noir »On the Beach »



La Dame Noir records, accueille sur son autel des artistes aux productions Noir et décidées.7 eps déjà sortis et un calendrier chargé d’ondes disco, Voodoo & dancefloor aux tempos parfois inquiétants.



Mardi 12 juillet :

La dame Noir Records Night.

Music By DAMON JEE (Correspondant/ Dust & Blood), Meloko & Phred Noir.

FOOD: Disco & Tacos



Mardi 19 Juillet:

La dame Noir [dancing] invite le BABY CLUB.

Music By THEUS MAGO (Duro-Mexico), Immek (Baby Club) & Phred Noir.



Mardi 26 Juillet:

La dame Noir [dancing] invite La Bisette.

Music By Did Virgo, Meloko & Phred Noir.



Balearic D*I*S*C*O* : CBD & Far Niente : Dark Disco : Food Trucks : Indy Dance : Cocktails De Fruits Frais : Slow Techno : Lumiere Rouge : Funktion One SoundSystem

L’équipe de la Dame Noir sur la plage.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par