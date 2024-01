Vassalo La Dame du Mont Marseille, samedi 20 janvier 2024.

Vassalo ♫DJ SET♫ Samedi 20 janvier, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-21T01:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-21T01:30:00+01:00

Instigateur des soirées Groove or Nothing du Baby Club, le résident Vassalo s’empare des platines de la Dame et vous invite dans son univers Disco / Minimal / House !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]