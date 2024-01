Kiro & D-legz La Dame du Mont Marseille, vendredi 19 janvier 2024.

Kiro & D-legz ♫♫♫ Vendredi 19 janvier, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T21:00:00+01:00 – 2024-01-20T02:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T21:00:00+01:00 – 2024-01-20T02:00:00+01:00

Kiro est un DJ et danseur d’origine Sicilienne basée à Marseille. Influencé par les mouvements underground depuis longtemps, sa sélection est un mélange de différents styles: Funk, Breaks, Techno et DnB, soit en vinyle soit en numérique. Obsédé par les textures complexés et hypnotiques, il essaye toujours de trouver des connexions logiques entre les morceaux, afin de construire une histoire musicale à partager avec les auditeurs.

SC: https://on.soundcloud.com/sCwbF

Dali aka D-legz est un danseur et DJ originaire de Tunis qui fusionne le hip-hop, le R&B, l’afro, et le UK garage.

Sa passion pour la musique est aussi diverse que ces mixes. Que tu sois fan de vibes afro, de rythmes hip-hop ou de grooves UK garage, il t’emmènera dans un voyage sonore inoubliable. Lâche prise, danse et Let’s party!

SC: https://soundcloud.com/dali-cherif

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://on.soundcloud.com/sCwbF »}, {« data »: {« author »: « Dali Cherif », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Dali Cherif | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Dali Cherif », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-P0k5HzIpWVnjwrP1-ptqRNg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/dali-cherif », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/dali-cherif », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/dali-cherif »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]