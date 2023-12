LIFE RECORDER / ELIJAH La Dame du Mont Marseille, 6 janvier 2024, Marseille.

LIFE RECORDER / ELIJAH Samedi 6 janvier 2024, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T21:30:00+01:00 – 2024-01-07T02:30:00+01:00

Fin : 2024-01-06T21:30:00+01:00 – 2024-01-07T02:30:00+01:00

LIFE RECORDER

ELIJAH

Deep House – Techno.

Fondateurs des labels Life Notes et Lemme Records Kriss LR aka Life Recorder et Serge Elijah partagent avant tout leur amour de la House music à travers une culture qui couvre presque 4 décennies et une vision musicale aux influences Deep House et Techno de Détroit, Chicago ou New York ou plus européennes. Issus de la culture Dj des 90ies, les initiés qui les connaissent peut-être déjà grâce au collectif Extend & Play savent qu’on à a faire à 2 valeurs sûres derrière les platines. Un voyage toujours authentique en profondeur entre classics et dernières trouvailles.

_____________________________________________________________

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur