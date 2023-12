Nouvel An: Tilaï et Guilty La Dame du Mont Marseille, 30 décembre 2023, Marseille.

Nouvel An: Tilaï et Guilty Samedi 30 décembre, 21h30 La Dame du Mont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-30T21:30:00+01:00 – 2023-12-31T03:00:00+01:00

Fin : 2023-12-30T21:30:00+01:00 – 2023-12-31T03:00:00+01:00

Des bangers et des douceurs.

C’est ce que vous promettent Tilaï et Guilty Wah le 30 décembre à la dame du mont !

Pour fêter (un peu en avance) la fin de cette année 2023, Le président du twerkistan et le 1er ministre d’Alpha Beats vous préparent une sélection de bangers rap toutes générations confondues, mais aussi un cocktail savant de dancehall, trap, baile, afro et autres douceurs venues des 4 coins du globe.

Tilaï soundcloud:

https://on.soundcloud.com/W4EBY

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

