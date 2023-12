Noël du bar Notre Dame du mont / Mosaique Collecti La Dame du Mont Marseille, 23 décembre 2023, Marseille.

Début : 2023-12-23T21:30:00+01:00 – 2023-12-24T01:00:00+01:00

Comme tout les ans la Dame vous invite à son Noel des copains.

Le principe reste le même, un petit cadeau à moins de 10€ que chacun viens glisser sous notre sapin. Une loterie et un échange de calin après réception

Evidemment vous pouvez venir sans cadeau, sans envie de calin mais quand meme c’est Noel ..

Nous nous chargeons bien sur de l’hydratation de chacun ainsi que de la présentation de nos plus beaux pulls pour l’occasion !

Fermeture à 1h30 comme d’habitude, pour les plus tenaces qui n’envisage pas le repas de famille du lendemain sans une bonne gueule de bois préalable. On a pensé a tout.

Ambiance musicale assurée par Mosaique Collectif.

Toujours désireux de retrouver le plaisir et l’instantanéité du jam dans la musique électronique, le collectif Marseillais Mosaïque joue uniquement ses compositions, en live. Chaque membre aime explorer des univers artistiques différents, qui composent la House rythmée et mélodique du collectif.

