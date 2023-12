Lyvia vs Mô La Dame du Mont Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

Lyvia vs Mô Samedi 16 décembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-17T02:30:00+01:00

Fin : 2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-17T02:30:00+01:00

Lyvia vs Mô membre actifs de l’association ATTRAKSON ORG et djs résident Fossa Fm , partage ensemble les platines pour des sets aux orientations house et techno avec pour mot d’ordre le groove , depuis 10 ans ils proposent leurs back to back dans le seul but de créer une histoire et faire swinguer le public, ils ont déjà eu la chance de jouer au chapiteau Marseille , au célèbre club le Spartacus ainsi que aux docks des Suds , n’hésitez pas à venir écouter leur histoire qui promet d’être GROOVY.

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur