AMOHR La Dame du Mont Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

AMOHR Vendredi 24 novembre, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

Le duo AMOHR oscille entre house progressive, tech house aux touches acid et indie dance planante.

Des sonorités à la fois percutantes et trippy aux résonances new wave.

Ce duo franco-australien mêle leurs influences et origines pour créer une empreinte éclectique, une énergie captivante et une atmosphère chaleureuse sur le dancefloor.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:30:00+01:00 – 2023-11-25T02:00:00+01:00

2023-11-24T21:30:00+01:00 – 2023-11-25T02:00:00+01:00