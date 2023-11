FUNKALIZER La Dame du Mont Marseille, 23 novembre 2023, Marseille.

FUNKALIZER Jeudi 23 novembre, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

FUNKALIZER

Dj et producteur depuis la fin des années 90, c’est à travers la culture électronique des soirées de cette époque que s’est construit sa musique grandement inspirée par les pionniers la house française et américaine…

Son mix house est aux allures de disco et de funk.

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:30:00+01:00 – 2023-11-24T02:00:00+01:00

