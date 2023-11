Jenia Gatash La Dame du Mont Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

Jenia Gatash Samedi 18 novembre, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

Jenia Gatash est une artiste ukrainienne. Actuellement à Marseille.

Elle a joué comme DJ, fait de la musique pour des performances, des installations, travaille comme directrice créative avec des projets théâtraux, des événements musicaux et artistiques.

En 2020, elle est devenue résidente du principal lieu de musique du Tatarstan — Werk, où elle préparait une opéra ethno-expérimental appelé Ihy avec son groupe de performance Oniokolotut. En 2021, à Kazan, la capitale du Tatarstan, elle a commencé à organiser les premières soirées «Q» ouvertement consacrées aux cultures queer.

Dans ses DJ sets, elle mélange techno, acid, synthwave et électro. Ses sets ne sont jamais monotones, remplis de paysages sonores sculpturaux, de belles mélodies et de rythmes profonds. L’énergie et le style de son vous embarquent pour un voyage musical et dynamique qui vous emmène complètement à l’intérieur et à l’extérieur.

_____________________________________________________________

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T21:30:00+01:00 – 2023-11-19T02:00:00+01:00

